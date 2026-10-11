Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, günde 2-3 saatlik çalışmayı da kapsayan esnek çalışma modelleri ele alındı. Sendikalar ücret, sosyal güvenlik primleri ve çalışan haklarının korunmasını isterken, Orta Vadeli Program'da düzenlemeye ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarının 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamlanması hedeflendi.

Günde 2-3 saat çalışma modeli masaya yatırıldı

Çalışma hayatında esnek istihdam modellerine yönelik düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında düzenlenen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, iş gücü piyasasında uygulanabilecek yeni çalışma yöntemleri değerlendirildi.

“Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) temsilcileri katıldı.

Toplantıda, günlük 2 ila 3 saatlik çalışma sürelerini de içeren “süreli çalışma” modeli öne çıkan başlıklardan biri oldu. Esnek çalışma uygulamalarının istihdama etkileri ve çalışanların haklarının nasıl korunacağı değerlendirildi.

Bakan Işıkhan'dan esnek çalışma modeli açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni çalışma modelleriyle iş gücü piyasasına katılımı düşük olan kesimlerin istihdama dahil edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Uluslararası standartların ve Avrupa'daki uygulamaların incelendiğini aktaran Işıkhan, çalışanların ihtiyaçları ile işletmelerin faaliyet koşullarını birlikte gözeten, güvence temelli ve kapsayıcı bir çalışma sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sendikalardan ücret ve sosyal güvenlik uyarısı

Üçlü Danışma Kurulu toplantısına katılan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş temsilcileri, esnek çalışma modellerinin çalışanların haklarını olumsuz etkilememesi gerektiğine dikkat çekti.

Sendikalar, yeni uygulamaların ücret ve hak kayıplarına yol açmaması, mevcut iş yükünü artırmaması ve emeğin ucuzlamasına neden olmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni çalışma modellerinde ücret dengesi, sosyal güvenlik primleri, dinlenme süreleri ve sendikal örgütlenme haklarının korunması gerektiği belirtildi.

Esnek çalışma düzenlemesi için 2027 hedefi

Esnek ve uzaktan çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler, Orta Vadeli Program'da da yer aldı. Program kapsamında, yeni çalışma biçimlerini kapsayan ikincil mevzuat hazırlıklarının 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu çalışmalarla yeni çalışma yöntemlerinin hukuki altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Günde 2-3 saat çalışma modeli nasıl uygulanacak?

Günlük 2-3 saatlik çalışmayı kapsayan modelin hangi sektörlerde uygulanacağı, ücretlerin nasıl hesaplanacağı ve sosyal güvenlik primlerinin hangi esaslara göre belirleneceği konusunda henüz somut bir düzenleme açıklanmadı.

Modelin kapsamı, çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanacak güvencelerin, düzenleme sürecinde netleşmesi bekleniyor.