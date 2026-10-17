Son günlerde ülkemizin özellikle siyasi gündemi çok fazla olaylara bağlı değişim gösteren bir döneme girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Mamak Belediyesi Başkan Başdanışmanı İsmail Gençkurt, toplumsal yaşamın temelinde insan sevgisi, merhamet ve dayanışmanın yer alması gerektiğini vurguladı. Siyasetin kişisel çıkarlar için değil, topluma hizmet etmek amacıyla yapılması gerektiğini belirten Gençkurt; ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, hastaların yalnız bırakılmaması, yaşlıların güvenliğinin sağlanması ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci kazandırılması çağrısında bulundu. İnsanların siyasi ve sosyal farklılıklar üzerinden ayrıştırılmaması gerektiğini ifade eden Gençkurt, “Önemli olan insanlara faydalı olmak, onların yanında durmak ve kimseyi yalnız bırakmamaktır” dedi.

“SİYASETTE EN ÖNEMLİSİ KİŞİNİN KENDİNİ BİLMESİDİR”

Siyaseti hiçbir zaman fanatik bir anlayışla yürütmediğini ifade eden Gençkurt, farklı görüşlerden insanlara değer vermenin önemini vurguladı. Siyasi faaliyetlerini kişisel çıkar elde etmek için değil, topluma katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğünü belirten Gençkurt, “Ben hiçbir zaman fanatik olarak siyaset yapmadım. Toplumun her kesimini seven insanlardan biriyim. İnsana değer vermek her zaman çok önemlidir” diye konuştu.

Siyasi hayatı boyunca farklı görevlerde bulunduğunu ve çeşitli siyasi isimlerle çalışma fırsatı yakaladığını belirten Gençkurt, siyasetin kişisel hedeflere ulaşmak için kullanılan bir araca dönüşmemesi gerektiğini dile getirdi. Siyasi görüşler üzerinden ayrım yapmanın toplumsal ilişkileri zedelediğini kaydeden Gençkurt, “Siyasette devamlı kalmak, partinin küçük veya büyük olması hiç önemli değil. En önemli olan kişinin kendini bilmesidir” ifadelerini kullandı.

Toplumun yalnızca belirli bir kesimine hitap eden siyaset anlayışını doğru bulmadığını belirten Gençkurt, insanların siyasi kimliklerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fanatikliğin insanları birbirinden uzaklaştırdığına işaret eden Gençkurt, “Sadece insanları amaç yaparsanız tarafgirlik başlar. Bu da iyi bir şey olmaz. Toplumun belli bir kısmını memnun etmiş gibi yaparsınız ama bu doğru bir yaklaşım değildir” değerlendirmesinde bulundu. İnsanların birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşması gerektiğini vurgulayan Gençkurt, toplumsal birlikteliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

HASTALARIN VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA OLUYOR

Uzun yıllardır sağlık alanındaki çalışmalarla da ilgilendiğini anlatan Gençkurt, 1989 yılından itibaren bu alanda çeşitli faaliyetler yürüttüğünü, 2000 adlı sağlık dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptığını belirtti. Geçmişte sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu dönemlerde ilçede yoğun bakım hizmetlerinin oluşturulması için çaba gösterdiklerini ifade eden Gençkurt, 1992-1993 yıllarında yürütülen çalışmaların bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

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