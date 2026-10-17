Türkiye’de halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi ve özellikle tütünle mücadele alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Müşerref Pervin Tuba Durgut, uluslararası alanda önemli bir ödülün sahibi oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Durgut, Indiana University School of Public Health-Bloomington tarafından verilen 2026 yılı Tony A. Mobley International Distinguished Alumni Award ile ödüllendirildi.

Indiana University tarafından verilen ödül, üniversitede uluslararası öğrenci olarak eğitim alan ve halk sağlığının geliştirilmesine yönelik kişisel ve mesleki çalışmalarıyla öne çıkan mezunlara takdim ediliyor. Durgut’un ödüle layık görülmesinde, halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve Türkiye’de koruyucu sağlık politikalarının geliştirilmesine sunduğu katkılar etkili oldu.

Üniversitenin değerlendirmesinde Durgut’un özellikle tütün kontrolü, bağımlılığın ve obezitenin önlenmesi, sağlık iletişimi ve sosyal politika alanlarındaki çalışmaları öne çıktı. Bu çalışmaların Türkiye’de ulusal politikaların ve önleme faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunduğu vurgulandı. Çocukların ve ailelerin korunması ile kadınların güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri de değerlendirmede yer aldı.

“HALK SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Aldığı ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Tuba Durgut, mezun olduğu üniversite tarafından ödüle layık görülmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. Durgut, bu takdiri Türkiye’de halk sağlığının geliştirilmesi için birlikte çalıştığı meslektaşlarıyla paylaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mezun olduğum Indiana University tarafından bu ödüle layık görülmek benim için ayrı bir mutluluk. Bu takdiri, ülkemizde halk sağlığının geliştirilmesi için birlikte emek verdiğimiz tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum. Çocuklarımızı tütün ve diğer bağımlılıkların zararlarından korumak, bilimsel kanıtları etkili kamu politikalarına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğim.”

BİLİMSEL BİRİKİMİNİ KAMU POLİTİKALARINA TAŞIDI

Eğitim hayatını halk sağlığı alanındaki uzmanlığıyla şekillendiren Durgut, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Halk sağlığı alanındaki yüksek lisans eğitimini Indiana University’de tamamlayan Durgut, doktorasını ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yaptı.

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