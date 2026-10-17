Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin’de yapımı tamamlanan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin hizmete açılacağı tarihi açıkladı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 52 kilometrelik otoyol kesiminin yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yolun 19 Ekim Pazartesi günü saat 00.01 itibarıyla vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.
Seyahat süresi 18 dakikaya inecek
Toplam 52 kilometre uzunluğundaki otoyolun 11 kilometrelik bağlantı yollarını da kapsadığını belirten Uraloğlu, projenin özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmasının hedeflendiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, yaz döneminde 2,5 saate kadar ulaşabilen seyahat süresi, otoyolun hizmete girmesiyle 18 dakikaya kadar düşecek.
Yeni otoyolun, Mersin’in sahil kesimindeki ulaşımı kolaylaştırması ve bölgedeki trafik akışını rahatlatması bekleniyor.