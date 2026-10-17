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Yıkım çalışmaları saat 15.30’da başlayacak. Yetkililerin, çevredeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmaları yürütmesi planlanıyor.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin ardından, dere yataklarındaki yapılaşmaya yönelik adım atıldı. İstanbul Valiliği, Ayazağa’da dere yatağında bulunan stadyum, çevresindeki dükkânlar ve Kur’an kursu binalarının yıkımına başlanacağını duyurdu.

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