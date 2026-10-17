İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin ardından, dere yataklarındaki yapılaşmaya yönelik adım atıldı. İstanbul Valiliği, Ayazağa’da dere yatağında bulunan stadyum, çevresindeki dükkânlar ve Kur’an kursu binalarının yıkımına başlanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağındaki yapıların kaldırılmasıyla dere ıslahı çalışmalarının önünün açılacağını belirtti. Yıkım kararının, bölgede yaşanan selin ardından düzenlenen afet koordinasyon toplantısında alındığı bildirildi.
Yıkım çalışmaları saat 15.30’da başlayacak. Yetkililerin, çevredeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmaları yürütmesi planlanıyor.