Gelecek hayalleri, kariyer hedefleri ve yeni başlangıçlarla anılan gençlik yılları, araştırmalara göre herkes için aynı ölçüde umut vermiyor. ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’un 2026 yılında yayımladığı veriler, Z kuşağının yaşam memnuniyetinde ciddi bir gerileme yaşadığını ortaya koydu. Genç yetişkinlerin kendilerini ne kadar iyi hissettiklerine ilişkin sonuçlar dikkat çekerken, daha ileri yaştaki kuşakların yaşam değerlendirmelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı.

Z kuşağında mutluluk oranı yüzde 44’e geriledi

Gallup’un Yaşam Değerlendirme Endeksi araştırmasına göre, 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 44’ü hayatını iyi bir noktada gördüğünü ifade etti. Bu oran, 2010 yılında kaydedilen yüzde 64’lük seviyenin 20 puan altında kaldı. 2019 yılında yüzde 57 olan oran, özellikle pandemi döneminde belirgin bir düşüş gösterdi.

Araştırmada katılımcıların yalnızca mevcut yaşamlarını nasıl değerlendirdikleri değil, gelecek beş yıla ilişkin beklentileri de dikkate alındı. Bu nedenle ortaya çıkan sonuçlar, gençlerin yalnızca bugünkü koşullarından duydukları memnuniyeti değil, geleceğe yönelik değerlendirmelerini de yansıtıyor.

Genç yetişkinlerin yüzde 27’si depresyon tedavisi görüyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de ruh sağlığına ilişkin veriler oldu. Z kuşağındaki katılımcıların yaklaşık yüzde 27’si depresyon tedavisi gördüğünü belirtti. Bu oran, 2019 yılına kıyasla 11 puanlık artışa işaret ediyor.

Genç yetişkinlerin yaşam memnuniyetindeki gerileme, ruh sağlığı konusundaki tabloyla birlikte değerlendirildiğinde daha da dikkat çekici hale geliyor. Ekonomik belirsizlikler, barınma ve iş bulma konusunda yaşanan güçlükler, sosyal ilişkilerdeki değişimler ve pandemi sonrasında ortaya çıkan etkiler, gençlerin yaşam deneyimlerini şekillendiren başlıklar arasında gösteriliyor.

Ancak araştırma sonuçları, mutsuzluğun tek bir nedene bağlı olduğunu ortaya koymuyor. Farklı ekonomik ve toplumsal koşulların gençlerin yaşam değerlendirmelerini nasıl etkilediğinin anlaşılması için daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç duyuluyor.

Baby boomer kuşağı yaşam memnuniyetinde zirveye çıktı

Z kuşağının aksine, daha ileri yaştaki yetişkinlerin yaşam değerlendirmelerinde yükseliş görüldü. Gallup verilerine göre, 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 53’ü 2026 yılında yaşamını iyi bir noktada değerlendiriyor. Bu oran, söz konusu yaş grubu için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

2008 yılında yüzde 38 olan bu oran, yıllar içinde yükselerek 2026’da yüzde 53’e ulaştı. Böylece genç yetişkinlerle ileri yaştaki bireyler arasında yaşam memnuniyeti açısından dikkat çekici bir fark ortaya çıktı.

Kuşaklar arasındaki mutluluk farkı büyüyor

Araştırma, yaşam memnuniyetinin yalnızca yaşla ilgili bir konu olmadığını, ekonomik koşulların ve gelecek beklentilerinin de önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Genç yetişkinler bir yandan eğitim, kariyer ve bağımsız bir yaşam kurmaya çalışırken diğer yandan ekonomik baskılar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Bununla birlikte, araştırma ABD’de yaşayan yetişkinleri kapsıyor. Dolayısıyla sonuçların Türkiye’deki Z kuşağının yaşam memnuniyetini doğrudan temsil ettiği söylenemez.

Ortaya çıkan tablo, gençlerin mutluluğunu değerlendirirken sadece kişisel beklentilere değil, içinde yaşadıkları ekonomik ve sosyal koşullara da bakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Z kuşağının yaşam memnuniyetindeki düşüş sürerken, ileri yaştaki yetişkinlerin daha olumlu değerlendirmeler yapması kuşaklar arasındaki farkı yeniden gündeme taşıyor.