Kaza, saat 16.00 sıralarında Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Demirköy yakınlarında yaşandı.

C.K.'nin kontrolünü yitirdiği 27 BAM 188 plakalı TIR, karşı yöne geçip yol kenarındaki çalılık alana girdi. Bu sırada Ö.T. idaresindeki kamyonet, aracın dorsesine çarpıp yan yattı. Kazada, TIR şoförü C.K. ile kamyonet sürücüsü Ö.T. ve yanındaki Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar ile kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.