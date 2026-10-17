Oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın yeni projesi Gupi ve Gülmeyen Kral filminin galasında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Eşine destek olmak için galaya katılan Arduç, Gupse Özay’ın hem yazarlığına hem de kişiliğine ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı. Ünlü oyuncunun yıllara yayılan birlikteliklerini anlatırken eşine duyduğu gururu dile getirmesi dikkat çekti.

Barış Arduç’tan eşine övgü dolu sözler

Gupse Özay’ın çocukluk anılarından ilham alarak senaryosunu kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral filminin galası, sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen galada eşi Gupse Özay’ı yalnız bırakmayan Barış Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gupse Özay’ın insanları bir araya getiren yönüne dikkat çeken Arduç, eşinin kendisini çok sosyal biri olarak tanımlamamasına rağmen arkadaş çevrelerinde aranan bir isim olduğunu söyledi. Özay’ın yazarlığıyla da insanları buluşturduğunu vurgulayan oyuncu, eşinin karakterinden ve yaptığı işlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Her attığı adımla, her şeyiyle gurur duyuyorum”

Eşiyle gurur duyduğunu açıkça ifade eden Barış Arduç, birlikteliklerinin yıllar içinde daha da anlam kazandığını belirtti. Ünlü oyuncu, Gupse Özay hakkındaki sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

“Benim karım, yazarlığı itibarıyla insanları bir araya getiren biridir. Kendisi ‘Çok sosyalleşmeyen biriyim.’ der ama bütün arkadaş ortamımızın çok aradığı, ortamlarda olmasını dört gözle beklediği biridir benim karım. Biz beraber 13 seneyi devirdik. Her attığı adımla, her şeyiyle gurur duyuyorum. Saymakla bitirebileceğim bir şey değil.”

Arduç’un açıklamaları, eşinin sadece mesleki başarılarını değil, sosyal çevresindeki yerini ve kişiliğini de oldukça önemsediğini ortaya koydu.