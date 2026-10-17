İBB, Başakköy ve Kalfaköy Mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ile çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif bir güzergâh oluşturdu.

Ancak yeni açılan yol, bölgede etkili olan sağanağın ardından kullanılamaz duruma geldi. Yağış sebebiyle zeminin yumuşadığı ve yolun farklı noktalarında çökmelerin meydana geldiği görüldü. Bazı hafriyat kamyonları çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çektikleri güzergâhtaki durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.