Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sel felaketinden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla 2 bin kişilik istihdam kontenjanı ayrıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kontenjanların illere dağılımı İstanbul için 1.000 kişi, Kocaeli ve Sakarya için ise 500’er kişi olarak belirlendi.

“Yaraları birlikte saracağız”

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Işıkhan, zor günlerin dayanışma ve birlik ruhuyla aşılacağını belirtti. Işıkhan, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların desteklenmesi ve yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan, açıklamasının sonunda ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.