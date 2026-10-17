Yeni Parti’de 1. Olağan Kurultay kapsamında yürütülen kongre süreci devam ediyor. Yarın yapılacak Ankara İl Başkanlığı Ön Seçimi öncesinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında partililer bir araya geldi.
Programda Ankara İl Başkanlığı için aday olan Pınar Akgül Doğusoy, İbrahim Karaca, Murat Yıldız, Fatma Saçak Akbulut ve Süreyya Yılmaz’ın isimleri duyuruldu.
Güner ve İmamoğlu’nun mesajları okundu
Programda, geçtiğimiz aylarda tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in gönderdiği mesaj da okundu. Güner, mesajında kongre sürecinin başarılı ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da katılımcılarla paylaşıldı. İmamoğlu’nun mesajı salonda ayakta alkışlandı.
Parti üyeleri yarın sandık başına gidecek
Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı kapsamında 26 Ağustos’ta başlayan kongre sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Yarın gerçekleştirilecek seçimde parti üyeleri, bulundukları ilçelerde oy kullanarak il başkanlığı sürecine katılacak.