Kenya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ebola virüsü kaynaklı 3'üncü vakaya rastlandığı duyuruldu. Hastanın, ilk ve ikinci vakaların birincil teması ve yakın akrabası olan 65 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. 6 Ekim'den itibaren karantinada tutulan kadının; ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik belirtileri göstermesi üzerine Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ve Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılan testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Karantinada bulunması sebebiyle erken tanı konulan hastanın destekleyici tedavi altına alındığı, bu durumun iyileşme şansını artırırken hastalığın yayılma riskini de sınırlandırdığı kaydedildi.

İkinci hastanın durumunun stabil olduğu ve destekleyici tedaviye olumlu yanıt verdiği aktarılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgınla bağlantılı ilk vakaya ilişkin detaylara da yer verildi. Söz konusu kişinin 3 Ekim'de ticari bir uçuşla başkent Nairobi'ye geldiği, ailesi tarafından hastaneye götürülerek derhal izolasyona alındığı, ancak 5 Ekim'de yaşamını yitirdiği ve viral kanamalı ateş hastalarına yönelik güvenli defin protokollerine uygun şekilde defnedildiği bildirildi.

Toplum genelinde virüsün yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığı ve bulaş riskinin düşük kaldığı vurgulanan açıklamada, tespit edilen 130 temaslıdan 127'sinin takibe alınarak karantinaya yerleştirildiği belirtildi. Bu oran ile bulaş zincirini kırmak için gerekli olan yüzde 85'lik küresel eşiğin üzerine çıkıldığı, kalan 3 kişinin takibi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Karantinadaki kişilerin izleme süresi dolana kadar yeni vakaların görülebileceği, ancak olası tüm vakaların hızla tespit edilerek tedavi altına alınacağı ifade edildi.