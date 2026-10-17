Elektrik akımına kapılıp yaralanan 2 yaşındaki bebeğin, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü yetkililerinin görüştüğü aile, bebeklerinin organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla bebeğin karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Bebeğin bir böbreği organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere Diyarbakır'a, karaciğeri ve diğer böbreği ise Malatya'ya gönderildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan ailenin organ bağışı kararının son derece anlamlı olduğunu belirtti. Aileye başsağlığı dileyen Doç. Dr. Berk, 'Evlatlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan ailemizin, bu zor süreçte başka hastalarımıza umut olmayı tercih etmesi son derece anlamlı ve kıymetlidir. Bebeğimizin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalarımıza yeni bir yaşam şansı sunacaktır. Bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı acılı ailemize teşekkür ediyor, bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum' dedi.

Doç. Dr. Berk, organ bağışı sürecinin yürütülmesinde emeği geçen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine, hekimlere, sağlık çalışanlarına ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü personeline de teşekkür etti. (DHA)