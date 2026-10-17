stanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi, dere yataklarındaki yapılaşmayı yeniden gündeme getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada dere yataklarını işgal eden yerlere yönelik yıkım mesajı verdi.

Vali Gül, “Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak” diyerek bu alanlardaki yapılaşmaya karşı adım atılacağını belirtti.

Selden etkilenen bölgelerde incelemeler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Gül, yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek özellikle toprak kayması ve bina çökmesi riski bulunan bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Riskli olduğunu düşünen binalarda yaşayan vatandaşlara güvenli alanlara geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.