Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili 43 yaşındaki 3 çocuk babası Dündar Ziya Gültekin için bugün Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gültekin'in ailesi, yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı.

'ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ'

Kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in naaşı başında cemaate hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda musallada ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanımız Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli tezkiyeleri zaten yaptı. Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri Sevgili Habibi'nin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşrucemi eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok kısa bir süre içerisinde Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz.' dedi.

'BU YOL HEPİMİZ İÇİN MUKADDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı olarak tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Yavruları da yanımızda. Rabbim onlara da sabr-ı cemil inşallah lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Bu yol hepimiz için mukadder. Ve tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Ve bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Makamı cennet olsun. Sevgili Habibi'nin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin.' ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tabuta omuz verdi. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Gültekin'in naaşı, dualarla Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.