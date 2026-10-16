AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilim ve kültür dünyasının önemli isimlerinden Cevat Özkaya’nın hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı paylaştı.

Özkaya’nın ilim ve kültür hayatına sunduğu katkılara dikkat çeken Çelik, merhumun emeğinin ve bıraktığı izlerin unutulmayacağını ifade etti.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Pınar Yayınları'nın kurucularından ve on yıllarca genel yayın yönetmeni olan, ilim dünyamızın çok kıymetli emektarı Cevat Özkaya Hakk'ın rahmetine kavuştu. İlim ve kültür hayatımıza adanmışlığı, emeği ve bıraktığı iz unutulmayacak. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Pınar Yayınları ve Umran camiasına, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet olsun.”