Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti sonrası 14 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festival ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festival ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SAVCIDAN EK RAPOR TALEBİ

Sanıkların Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya yeni bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi. Taraf avukatları, rapora ilişkin yazılı beyanlarını sunduklarını belirtti. Adli kontrol tedbirleri ve bilirkişi raporuna ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını ve soruşturma ile kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları ise bilirkişi raporuna katıldıklarını belirterek, yeni bir rapor alınmasının yargılamayı uzatacağını savundu. Avukatlar, raporda konserlerin piyasa rayiç bedellerine uygun gerçekleştirildiği ve kamu zararı oluşmadığı yönünde tespitlerin bulunduğunu ifade ederek, ek rapor alınmamasını, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep etti.

3 SANIĞIN BAZI ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hazırlanan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkındaki bazı adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmetti. Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.