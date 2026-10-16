Sultan II. Bayezid tarafından 1485 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan 541 yıllık tarihi cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi camide kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan teknik değerlendirmelerde caminin minaresinin yapısal açıdan risk taşıdığı ve depreme karşı dayanıksız olduğu belirlendi. Bunun üzerine tarihi minare, 2023 yılında kontrollü şekilde tamamen sökülerek tekrar inşa edildi. Camii'nin içinde ise restorasyon çalışmaları yapılarak tamamlanmasının ardından ibatede tekrar açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Tokat Valisi Abdullah Köklü, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyit Aldemir ve il protokolü katıldı. Burada konuşma yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, şunları söyledi:

'Bugün 1485 yılında yapılan bir vakıf eseri tekrar ihya edilmek üzere hep birlikte buradayız. Türk İslam medeniyetinin en büyük özelliklerinden bir tanesi vakıf müessesesi eliyle bina edilmiş bu camii ve külliyesi onların bıraktığı vakfiyelerle bu güne kadar ayakta durmuş. Allah nasip ederse kıyamete kadar da bu cemaate hizmet etmeye devam edecek. Tokat çok güzel bir il, insanı mayası sağlam. Bu topraklarda devletler güvenerek merkez yapmışlar. Bu şehri de birçok vakıf eseri ile süslemişler. Bu topraklar dualı topraklar biz buna inanıyoruz. Bu kadar rahmet ancak dualı bir yere gelir. Devlet Tokat'a da güvenerek bu yatırımları yapmış. İmaret bölümünü de vakfiyesine uygun olarak aşevi olarak açtık. Orası da kıyamete kadar devam edecek. Bugün bu vakfiyelere ne kadar hizmet eden var ise Allah razı olsun. Bu camimizin cemaati bol olsun'' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın yaptığı dua sonrası ibadete açıldı. (DHA)