Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 100'üncü duruşmasını takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceği duruşma öncesinde Özel, açıklama yaptı.

'EKREM İMAMOĞLU EKRANLARA O İDDİALARI ÇÜRÜTEN DELİLERİ YANSITIYOR'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem Başkan savunmasını kendine yapılmış olan iftiraları çürütmenin ötesinde bu iddia makamını yargılamak üzere yapacak. Siz de izliyorsunuz biz de izliyoruz üç gündür. Ekrem başkan kendisine atılan bütün iftiraları tekrar teker teker çürüttüğü gibi hatta ona atılan bu iftiralar da bir takım gizli tanık beyanlarıyla ya da itirafçı diye söylenen, iftira beyanlara karşı bunları destekleyenler herhangi bir delil ekranlara yansıtılamamışken Ekrem İmamoğlu her iddia için ekranlara o iddiaları çürüten delileri yansıtıyor. Dün hep beraber bu davada en çok yolsuzluğun en büyük kısmı diye söyledikleri Cebeci meselesinin İBB'yle hiç bir ilgisinin olmadığını yüzde 10 payın İstanbul valiliği tarafından alındığını, izinlerin bakanlıklar tarafından verildiğini, oradaki memurlarının ifadelerine kadar oraya gelip giden belediyenin AK Partili bir ilçe belediyesi olduğunu İstanbul Belediyesi'nin konuyla uzaktan yakından ilişkisinin olmadığını bütün delileriyle ekrana verdi. Savcı ne yaptı. Davanın arkasında durabildi mi Savcılık makamı, iddia makamı bir bütündür. Yani geçmişte dönem İstanbul Cumhuriyet başsavcısı olan bugünkü Adalet Bakanı dahil o dönem onunla birlikte bu iddianameyi oluşturan herkes bugün burada savcı tarafından temsil edilmektedir.

Bu iftirayı atanlar dönüp eklemeye İmamoğlu'nun gözünün içine bakabiliyor mu, bir kelime söyleyebiliyor mu. Ekrem başkan bütün iddiaları çürütürken 'hayır efendim doğru söylemiyor. Doğrusu budur' diyebiliyorlar mı Bunların hiçbirisi olmuyor. İddia makamı perişan durumdadır. İddianame acziyet içindedir iddia makamı acz içindedir. Milletin gözünün önünde iddianame perişan olmuş durumdadır. Bu noktada Halk TV niye kapatıldı savunmadan birkaç saat önce anlamak daha mümkün. Çünkü duysun istemiyorlar milletin kulağına buradaki savunma gitsin istemiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz biz niye büyük bir özgüvenle canlı yayın istiyorduk da Devlet Bey de 'yayınlasın' dediği halde Erdoğan da 'Devlet Bey istiyorsa olur' dediği halde niçin canlı yayınlanmadığını görüyor musunuz dedi.

'EKREM BAŞKAN HAKİKATİ MİLLETİMİZE SUNMAKTADIR'

Özgür Özel, Hani burada bir iftiracı savcı tarafından tehdit edilip de Ekrem Başkan'a diklenince Akın Gürlek ne demişti; 'hala canlı yayın istiyorlar mı.' İstiyoruz Akın Bey, istiyoruz. Biz buradayız ama siz bırakın canlı yayınlamayı burada muhabir bulundurup canlı yayında kapı önünden anlatacak halk TV'den korktunuz. Halk TV'yi kapattınız. O yüzden artık Ekrem başkanın savunmasının önce yaptırılmamaya çalışıldığını hatırlayalım. 9 Mart'tan 9 Temmuz'a kadar savunma yaptırılmadı.

9 Temmuz günü hakim tatile gideceğim diye iki gün tanımadı. Ağustos'ta yaptırılmadı. Selin, felaketin İstanbul'u bulduğu bir gün sabahleyin Halk TV'nin kapatıldığı bir gün yaptırmaya mecbur kaldıkları savunmanın duyulmasını, görülmesini istemedikleri için şimdi bu durumdalar. Açıkça söylüyoruz. Ekrem Başkan'ın yapılmayan savunmasını kitap olarak bastığımızda kitabı toplatma kararı verdiler. Şimdi siz savunmanın orijinalini dinliyorsunuz. Burada kitap toplatacak ne var. Kime hakaret, kötü söz var. Kaldı ki kitap toplamak için bu savunmada geçen herhangi bir ifadenin kanunda yeri var mı o kitabı toplatabilecek. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet Bakanı bu kadar boşuna korkmuyor. Çünkü büyük bir yalan çökmüştür. Ekrem Başkan hakikati milletimize sunmaktadır. Hakikatin manifestosu satır satır kayda geçmektedir ifadelerini kullandı.