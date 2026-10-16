YENİ Parti’ye olanlar Ankara il başkanını belirlemek için hafta sonu ön seçim için sandık başına gidecek. Geçtiğimiz hafta tüm illerde YENİ Parti İlçe başkanları yine üyeler tarafından belirlenmiş ve seçimler tamamlanmıştı. Ankaralı 18 Ekim Pazar günü YENİ Parti Ankara il Başkanını seçecek. İl Başkanlığı için yarışacak adaylardan 2’si kadın 3’ü erkek ve hepsi de Avukat.

Av. İbrahim Karaca, Av. Murat Yıldız, Av. Süreyya Yılmaz, Av. Fatma Akbulut ve Av. Pınar Akgül Doğusoy YENİ Parti üyeleri ile yakın temaslarda bulunuyor.

YENİ Parti Genel Merkezinden alınan bilgiye göre Ankara’daki 5 adayı 2’ye düşürmek için görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Ancak bir sonuç alınamadığı, seçimlere 5 adayın ayrı ayrı gireceği ileri sürülüyor.

KADIN ADAYLAR DİKKATİ ÇEKİYOR

Kadın adaylardan Av. Pınar Akgül Doğrusoy ile Av. Fatma Akbulut’un tüm üyelerle temasa geçtiği ve Ankara’nın ilçelerinde yaptığı toplantılarla kadın üyelerin dikkatini çektiği belirtiliyor.

Ankara İl Başkanlığına aday olan Av. Pınar Akgül Doğrusoy, Ankara’nın farklı ilçe ve mahallerinde sabahtan akşama kadar toplantılar düzenlediğini, Ankara çevre ilçelerde de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor.

Buluşmada kadınların siyasi yaşamda daha etkin olması gerektiğini belirten Doğusoy, kadınların yalnızca seçmen kimliğiyle değil, karar mekanizmalarında yer alan ve politikaların şekillenmesinde söz sahibi olan bireyler olarak siyasete katılması gerektiğini ifade etti.

Parti içinde üyelerin görüşlerine önem veren, ortak aklı önceleyen ve katılımcılığı güçlendiren bir örgüt yapısı oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

ANKARA DAYANIŞMA PLATFORMU ADAYINI AÇIKLADI

Ankara’da bir grup tarafında oluşan Ankara Dayanışma Platformu YENİ Parti Ankara İL Başkanlığı için adalarının Av. İbrahim Karaca olduğu bildirdi. Platformun açıklaması şöyle : ”Bu tercih; deneyim, örgüt tecrübesi, ilkeli duruş ve toplumla bütünleşme başlıklarında yaptığımız değerlendirme sonucunda oluşmuştur. Kararımızı dayanışma içinde, ortak irademizle aldık.

Bizim temel hedefimiz yalnızca bir adayın seçilmesi değildir. Asıl hedefimiz, Ankara genelinde seçime en yüksek katılımı sağlamak, üyelerimizin sandığa gitmesini teşvik etmek ve parti içi demokrasiyi güçlendirmektir. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir örgüt, üyelerinin iradesine sahip çıkan ve toplumla bağını her geçen gün büyüten bir örgüttür.

Av. İbrahim Karaca’yı tercih etmemizin temelinde; genç ve dinamik bir siyaset anlayışı, örgüt deneyimi, ilkelere bağlılık ve Yeni Partimizin hedeflerini toplumla birlikte hayata geçirme yaklaşımı bulunmaktadır. Bu tercihimizi açıkça ifade ediyor, üyelerimizin değerlendirmesine ve demokratik iradesine saygı duyuyoruz.”