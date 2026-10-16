Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki yeşil alan ve parkların bakım ile yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak yeşile ve doğaya önem veren bir belediye olarak ilçemizdeki park ve yeşil alan sayısını artırıyoruz. Yeni parklar yaparken bir yandan da eskimiş halde olan parklarımızı da sıfırdan yeniliyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallemizde mahalle sakinlerinin ve özellikle çocukların sevilen buluşma noktalarından biri olan park ve yakınındaki yüzme havuzunu, baştan sona yenilenerek daha nitelikli ve modern bir görünüme kavuşturduk. 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da düzenlenecek olan tanıtım programımıza ve pilav şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz.' ifadesini kullandı.