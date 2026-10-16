Sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Geyve ilçesi Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Biriken toprak nedeniyle Doğançay ve Maksudiye mahallelerine giriş yolu kapandı. Jandarmanın güvenlik önlemleri aldığı bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yolu açma çalışması başlattı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde dün derenin taşmasına neden olan sağanak azalsa da etkisini sürdürdü.

Taşan derenin debisinin düşmesi sonucu yollardaki suların bir kısmı çekildi.

Sular altında kalan mahalle ve tarım arazileri dronla görüntülendi. Heyelan sonucu mahalledeki evler hasar gördü

Karanlıkdere Mahallesi'nde sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.

Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, AA muhabirine, büyük afet yaşadıklarını ve mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, 'Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız.' diye konuştu.

Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, 'Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi.' dedi.