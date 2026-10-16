Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde. Benzinin litre fiyatına 5 lira 65 kuruş indirim yapılması beklentisi gündeme geldi. İndirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

İNDİRİM BU GECE BEKLENİYOR

16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece için gündeme gelen indirim beklentisi, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı 5,65 TL düşecek. Ancak indirim henüz kesinleşmedi.

BENZİN FİYATLARI GERİLEYEBİLİR

Beklenen indirimin pompaya yansıması durumunda benzin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. İndirim tutarının ve uygulama saatinin kesinleşmesi halinde güncel fiyatlar da netlik kazanacak. Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve illere göre farklılık gösterebiliyor.