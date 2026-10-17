Başkent Ankara, hafta sonuna yağışlı ve soğuk havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre 17 Ekim Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının 8 ila 13 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da yağış ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıya göre, 16 Ekim Cuma akşamından itibaren etkisini artıran sağanak yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Pazar günü yağmur yağacak mı?

Meteorolojinin beş günlük tahminlerine göre Ankara'da 18 Ekim Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 6, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

19 Ekim Pazartesi günü ise yağışların yerini az bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat!

Yetkililer, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması, yağış sırasında trafikte dikkatli hareket edilmesi ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği.