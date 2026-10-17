Ankara’da kiralık daire fiyatları, barınma maliyetlerini yeniden gündeme getirdi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde internette yayımlanan kiralık konut ilanlarında yer alan fiyatlar, yüksek kira bedellerini gözler önüne serdi.

İlanlarda 2+1 daireler için 72 bin TL, 3+1 daireler için 70 bin ila 71 bin TL seviyelerinde kira istenirken, full eşyalı bir dairenin aylık kira bedeli 75 bin TL olarak listelendi. Farklı özelliklere sahip konutlarda görülen bu fiyatlar, kiralık ev arayan vatandaşların karşılaştığı maliyetleri ortaya koydu.

Kira bedellerinin 40 bin TL seviyelerine ulaştığı konutların da bulunduğu Ankara’da, fiyatlar dairenin büyüklüğüne, konumuna ve özelliklerine göre değişiyor. İlanlardaki yüksek rakamlar, konut kiralarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.