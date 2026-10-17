İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde kampüs içerisinde yaşayan köpeklerin gece saatlerinde toplanması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Eski rektör döneminde öğrencilerin ve akademisyenlerin bakımını üstlendiği köpekler için oluşturulduğu belirtilen yaşam alanına güvenlik güçleri eşliğinde girildiği öne sürüldü.

Eski rektörün tahsis ettiği yaşam alanı gündemde

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Ege Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Necdet Budak döneminde kampüs içerisinde köpekler için özel bir yaşam alanı tahsis edildiği belirtildi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin uzun süredir bakımını üstlendiği köpeklerin bu alanda barındırıldığı ifade edilirken, yeni rektör Prof. Dr. Musa Alcı döneminde gerçekleştirilen toplama işlemi tartışmalara neden oldu.

150'den fazla köpeğin toplandığı iddia edildi

17 Ekim gecesi yaşandığı belirtilen olayda, hayvan yaşam alanına çevik kuvvet ekipleri eşliğinde girildiği ve 150'den fazla köpeğin yaklaşık 20 araçla götürüldüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis ekiplerinin yaşam alanında bulunduğu görülürken, toplama işlemine karşı çıkan öğrencilere biber gazıyla müdahale edildiği iddia edildi.

Rektör Musa Alcı'ya tepkiler büyüyor

Sosyal medya kullanıcıları, operasyonun rektörlük onayıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı'ya tepki gösterdi.

Bazı paylaşımlarda, önceki rektör döneminde oluşturulan yaşam alanının neden boşaltıldığı sorgulanırken, köpeklerin götürüldüğü barınağın koşulları da tartışma konusu oldu.

Ege Üniversitesi kampüsünde bulunan hayvan yaşam alanındaki yaklaşık 200 köpeğin gece saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde toplatılmak istendiği öne sürüldü. Köpeklerin götürülmesine karşı çıkan öğrencilere polisin biber gazıyla müdahale ettiği, bazı öğrencilerin ise gözaltına alındığı iddia edildi. Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor. #EGEDEKİCANLAR #EgeUEniversitesi Ulus’ta Teknoloji Dönemi! 80 Ofisli Girişim Merkezi Açıldı İçeriği Görüntüle October 17, 2026

Operasyonun hangi kurumun kararıyla gerçekleştirildiği, rektörlüğün süreçteki rolü ve köpeklerin son durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.