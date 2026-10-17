İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada yargılanan Ekrem İmamoğlu, duruşmada yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İddianamenin siyasi olduğunu savunan İmamoğlu, farklı siyasi görüşlerden vatandaşlara ve toplumun tüm kesimlerine seslendi.

“AK Partilisine, MHP’lisine, DEM’lisine, İYİ Partilisine, YENİ Partilisine” diye sıralayan İmamoğlu, sözlerini Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz ve Çerkes vatandaşlara da seslenerek sürdürdü.

İmamoğlu, “İlan ediyorum: Bu bir siyasi davadır” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkeye ihanet operasyonlarıdır”

Türkiye’de son iki yılda gerçekleştirilen operasyonların muhalefeti hedef aldığını öne süren İmamoğlu; gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş insanlarına yönelik operasyonların da siyasi olduğunu savundu.

İmamoğlu’nun duruşmadaki sert çıkışı, İBB davasının siyasi niteliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.