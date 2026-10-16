Ankara’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren hava durumu uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Türkiye genelinde 41 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Başkent Ankara, sarı kodla uyarılan iller arasında yer aldı.

Meteoroloji’nin yayımladığı uyarı listesinde 5 il turuncu, 36 il ise sarı kodla işaretlendi. Özellikle Ankara’da beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik duyuruları takip etmesi ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Başkent Ankara, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için yayımladığı sarı kodlu uyarı kapsamına alındı. Türkiye’nin farklı bölgelerini etkileyebilecek olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılan uyarıda, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği ifade edildi.

Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle Ankara’da yaşayanların hava durumundaki gelişmeleri takip etmesi, özellikle dışarıda yapılacak planlarda güncel uyarıları dikkate alması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da daha önce yaptığı açıklamada başkentte bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağış, yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklendiğini duyurmuştu. Yavaş, sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı.

5 il için turuncu, 36 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı listesine göre turuncu kod verilen iller Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova oldu.

Ankara’nın da aralarında bulunduğu sarı kodlu iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bayburt, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

Turuncu ve sarı kod ne anlama geliyor?

Meteoroloji’nin kullandığı renk kodları, beklenen hava olaylarının oluşturabileceği risk seviyesini ifade ediyor.

Turuncu kod, hava olayının tehlikeli olabileceğini ve ciddi hasar ya da aksamalara yol açabileceğini gösteriyor. Vatandaşların güncel tahminleri takip ederek gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Sarı kod ise hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Özellikle günlük yaşamı etkileyebilecek hava olaylarına karşı dikkatli olunması ve resmî uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

Ankara’da yarın beklenen fırtına ve olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların tedbirli davranması, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmaması ve meteorolojik gelişmeleri yakından izlemesi öneriliyor.