Sağlık alanında yeni yılın istihdam planı belli oldu. 2027 yılında sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 31 bin 54 sözleşmeli personel istihdam edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen kadroların büyük bölümünü uzman tabipler ve tabipler oluşturdu. Düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde daha etkin yürütülmesi ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kadro dağılımı açıklandı

İstihdam kapsamında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip görev alacak. Kadro dağılımında ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri bulunuyor.

Personelin görev yerleri belirlendi

Yeni personelin 31 bin 40'ı yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri için 7, sağlık evleri için 6, acil sağlık hizmetleri için ise 1 kişilik kadro ayrıldı.

Karar, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak. Başvuru takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıların ayrıca duyurulması bekleniyor.