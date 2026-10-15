Şiddetli yağışların ardından cadde ve sokakları su basarken araçları zarar gören sürücüler, maddi kayıplarını nasıl karşılayacaklarını araştırıyor. Kasko sigortası bulunmayan araç sahipleri açısından ise yalnızca sigorta seçeneği değil, idarenin olası sorumluluğu da gündeme geliyor.

Yağmur suyu tahliye sistemlerinin yetersiz olması, mazgalların tıkanması veya altyapı hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmemesi nedeniyle araçların zarar gördüğü durumlarda, ilgili kamu kurumundan tazminat istenmesi mümkün olabiliyor.

“Sel Oldu” Demek Tek Başına Yeterli Değil

Hukuki süreçte en önemli nokta, aracın gördüğü zararla idarenin sorumluluğundaki hizmetlerdeki aksaklık arasında bağlantı kurulabilmesi. Danıştay kararlarında da yoğun yağışın tek başına her durumda idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, olayın koşullarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Örneğin, yağmur suyu kanallarının yetersizliği veya tahliye sistemindeki eksiklikler nedeniyle su birikmesi oluştuğu ve bunun araçta hasara yol açtığı kanıtlanabilirse, ilgili idarenin tazmin sorumluluğu gündeme gelebiliyor. Ancak aşırı yağışın öngörülemez ve önlenemez nitelikte olması ya da zararla idarenin faaliyeti arasında bağlantı kurulamaması durumunda talep reddedilebiliyor.

Araç Sahipleri Hangi Belgeleri Toplamalı?

Selde aracı zarar gören sürücülerin, olası bir başvuru öncesinde zararı ve olayın nasıl gerçekleştiğini belgelemeleri önem taşıyor. Bu kapsamda:

Aracın su altında kaldığı yeri ve hasarı gösteren fotoğraf ve videolar,

Hasar tespit ve ekspertiz raporları,

Tamir masrafı teklifleri veya faturalar,

Olayın tarihini ve yerini ortaya koyan kayıtlar,

Altyapı sorunu, tıkalı mazgal veya su tahliyesindeki aksaklığa ilişkin mevcut kanıtlar

başvuru sürecinde destekleyici olabilir.

Tazminat İçin İlgili İdareye Başvuru Gündeme Gelebilir

Zararın meydana geldiği yerdeki altyapı ve yağmur suyu tahliyesinden hangi kurumun sorumlu olduğu belirlenerek ilgili idareye başvuru yapılması gerekebilir. Sorumlu kurum, olayın yaşandığı yer ve altyapı hizmetinin niteliğine göre değişebilir.

Kaskonun bulunmaması, tek başına idareden tazminat talep edilmesine engel değildir. Ancak her sel hasarında ödeme yapılacağı anlamına da gelmez. Tazminat için idarenin hizmet kusuru veya hukuken sorumluluğunu doğuran başka bir nedenin bulunması ve zararla bağlantısının ortaya konulması gerekir. Somut olayda izlenecek yol için idare hukuku alanında çalışan bir avukattan destek alınması yararlı olabilir.