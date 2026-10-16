Altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın, yeniden yükselişe geçerek 6 bin 660 TL seviyesine ulaştı. Son dönemde fiyat değişimleriyle gündeme gelen altın, yatırımcılar ve birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gram altındaki yükselişle birlikte piyasadaki güncel fiyatlar da merak konusu oldu. Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, fiyatlardaki değişimleri takip ederken piyasadaki hareketliliğin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği ise yakından izleniyor.