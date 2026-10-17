2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile devlet memurlarının fazla mesai ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre 2026 yılında saatlik 16 lira 55 kuruş olarak uygulanan fazla çalışma ücretinin, 1 Ocak 2027 itibarıyla 19 lira 85 kuruşa yükselmesi öngörülüyor.

Böylece memurların saatlik fazla mesai ücretinde 3 lira 30 kuruşluk, yaklaşık yüzde 19,94 oranında artış yapılacak.

2027 memur fazla mesai ücretleri ne kadar olacak?

Bütçe teklifinde yer alan düzenlemeye göre kamu çalışanlarının görevlerine bağlı olarak alabilecekleri saatlik fazla mesai ücretleri şöyle:

Personel grubu Saatlik ücret Genel devlet memurları 19,85 TL Bakanlık özel kalem personeli ve belirli makam şoförleri 21,15 TL KYK ve üniversite yurtlarında şartları sağlayan personel 19,85 TL Belirli mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki MEB idari personeli 33,85 TL

Fazla mesai ödemelerinde saat sınırı uygulanacak

Yeni düzenlemede bazı kamu çalışanları için aylık fazla mesai sınırları da belirlendi.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personele ayda en fazla 90 saat, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan belirli şoförlere ise 60 saat üzerinden ödeme yapılabilecek.

KYK ve üniversite yurtlarında görev yapan, fazla çalışmaları karşılığında izin kullanamayan personel için de aylık 90 saat sınırı uygulanacak.

Belirli mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ise ayda 100 saati aşmamak şartıyla saatlik 33 lira 85 kuruş ödeme yapılması planlanıyor.

Yeni fazla mesai ücretleri ne zaman geçerli olacak?

Memurların yeni fazla mesai ücretlerinin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu tutarlar henüz bütçe teklifi aşamasında bulunuyor. Düzenlemenin uygulanabilmesi için teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.