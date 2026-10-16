Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi toplantısı katılımcılarına hitap ederek sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) kararlılığı olmasaydı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok daha ileri gideceğini ifade etti. ABD ile Avrupa arasındaki birliğin korunmasının önemine dikkati çeken Zelenskiy, ABD'nin baskıyı artırması halinde Putin'in barışı seçmek zorunda kalacağını dile getirdi. Yaptırımların esnetilmesine tepki gösteren Zelenskiy, dizel anlaşması ile Rusya'ya finansman sağlandığını belirterek, 'Bu 'dizel anlaşması', Hürmüz Boğazı'nın küresel pazarlar üzerindeki etkisini telafi etmeye asla yetmeyecektir. Ancak savaşın finansmanı için doğrudan Putin'in cebine daha fazla para koyacaktır. Güçlü bir 22'nci AB yaptırım paketine ihtiyacımız var' dedi.

Gelecek yıl savaşın toplam maliyetinin 155 milyar avroyu bulacağını aktaran Zelenskiy, AB liderlerine seslenerek, 'Savunma, silahlar ve dayanıklılığımız için sizden en az 70 milyar avro daha desteğe ihtiyacımız var. Bu gerçekçi bir miktardır ve bu desteği bulmanızı rica ediyorum. Rus saldırılarının çoğunu insansız hava araçları sayesinde durduruyoruz. Şu anda türüne bağlı olarak iki veya üç kat daha fazla İHA üretebiliriz ancak bunun için yeterli paramız yok' değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in Rusya'yı Kuzey Kore benzeri bir yapıya dönüştürdüğünü ve çocukların küçük yaştan itibaren savaş için yetiştirildiğini savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin AB'nin 2028 sonrası bütçesinde yer alması gerektiğini ifade etti.