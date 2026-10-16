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Kaza sebebiyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

K.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 67 ACE 685 plakalı otomobil, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.Ö. ile yanındaki G.Ö. ve E.Ö., ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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