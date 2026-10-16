Ankara’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkentlileri kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara’da bu akşam sağanak, yarın fırtına bekleniyor

Mansur Yavaş’ın paylaşımına göre Ankara’da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtınanın görülmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkileme ihtimali üzerine vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın beraberinde getirebileceği risklere de değinen Yavaş; sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. Özellikle yağışın etkili olduğu saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

ABB ekipleri olası olumsuzluklara karşı sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hava koşullarına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Yavaş, belediye ekiplerinin sahada ve teyakkuz hâlinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, yaşanabilecek sorunlara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Başkentte yağış ve fırtınanın etkisini artırabileceği saatlerde vatandaşların çevrelerinde risk oluşturabilecek durumlara karşı dikkatli davranmaları önem taşıyor.

Vatandaşlar Başkent 153’e ulaşabilecek

Mansur Yavaş, açıklamasında herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların Başkent 153 üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesine ulaşabileceğini hatırlattı. Belediyenin iletişim hattının 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Yavaş, başkentlilere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Ankara’da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen sağanak ve yarınki fırtına nedeniyle vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesi, olası risklere karşı dikkatli hareket etmesi gerekiyor.