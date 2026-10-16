Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, zarar görenler için geçmiş olsun dileklerini ileten İnam, kentlerin afetlere karşı güvenliğinin uzun vadeli planlama ve doğru kararlarla sağlanabileceğini vurguladı.

Kentlerin gelişmişliğinin yalnızca yol, bina ve fiziki yatırımlarla ölçülemeyeceğini belirten İnam, doğal çevrenin korunması ve olağanüstü koşullara hazırlıklı olunmasının da kent güvenliğinin temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

ÇAYCUMA’NIN ALTYAPISINA VURGU

Çaycuma’nın son yoğun yağışları önemli bir sorun yaşamadan atlatmasının sevindirici olduğunu belirten İnam, altyapı, çevre düzeni ve yapılaşma disiplinine yönelik çalışmaların bu sonuçta etkili olduğunu düşündüğünü kaydetti. İnam, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya, belediyenin teknik ekiplerine ve sahada görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

FİLYOS ÇAYI İÇİN YEŞİL KUŞAK ÖNERİSİ

Çaycuma’nın geleceği açısından Filyos Çayı ve çevresinin korunmasının önemine dikkat çeken İnam, bölgede taşkın risklerinin ve ekolojik özelliklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kent Konseyi olarak daha önce de gündeme getirdikleri, çay boyunca yeşil kuşak oluşturulması ve kıyı alanlarının yapılaşma baskısından korunması önerisini yineleyen İnam, bu alanların korunmasının yalnızca çevre açısından değil, can ve mal güvenliği bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

“AFETLERE HAZIRLIK ORTAK SORUMLULUKTUR”

Afetlere hazırlık sürecinde vatandaşların bilinçlendirilmesi, risklerin kamuoyuyla paylaşılması ve karar alma süreçlerine ilgili kurumların, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin katılması gerektiğini ifade eden İnam, kent güvenliğinin tek bir kurumun sorumluluğuna bırakılamayacağını belirtti.

Çaycuma Kent Konseyi olarak kent yaşamını ilgilendiren konularda ortak akla katkı sunmayı ve geliştirilen önerilerin takipçisi olmayı sürdüreceklerini kaydeden İnam, afetlerden etkilenen kentlerle dayanışma mesajı verdi.

İnam, benzer acıların yaşanmaması için tüm kurumları ve vatandaşları ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.