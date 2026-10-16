Çiğdemim Derneği tarafından düzenlenen “Kütüphanede Yazarla Söyleşiyoruz” etkinlikleri, yeni dönemde de edebiyatseverleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Dönemin ilk etkinliğinde yazar İrfan Akalp, “Şehir, Edebiyat ve Ankara” başlıklı söyleşiyle okurlarla bir araya gelecek.

17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide, şehir ve edebiyat ekseninde Ankara ele alınacak.

Çiğdemim Derneği, etkinliğe tüm komşularını ve edebiyatseverleri davet etti. Söyleşi kapsamında katılımcılara dernek tarafından çay ikramı da yapılacak.