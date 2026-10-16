İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir binada uyuyakalan 66 yaşındaki S.S'nin ocakta unuttuğu yemek yandı. Daireden sızan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlara rağmen uyandırılamayan ev sahibinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İtfaiye aracından uzatılan merdivenle balkondan eve giren ekipler, yangını söndürüp S.S'yi uyandırarak binadan çıkarttı.
Olay yerinde bulunan ambulansa bindirilen S.S'ye oksijen takviyesi yapıldı.
Hastaneye gitmek istemeyen ev sahibi, kendi rızasıyla evine döndü.
Polis ekipleri, ev sahibine dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA