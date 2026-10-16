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Polis ekipleri, ev sahibine dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Hastaneye gitmek istemeyen ev sahibi, kendi rızasıyla evine döndü.

Uzun uğraşlara rağmen uyandırılamayan ev sahibinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir binada uyuyakalan 66 yaşındaki S.S'nin ocakta unuttuğu yemek yandı. Daireden sızan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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