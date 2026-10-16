Ankara'da ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerken, gözler hafta sonu tahminlerine çevrildi. Sosyal medyada gündeme gelen kar yağışı iddiaları merak uyandırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verileri, başkentte yağışlı ve serin havanın etkisini sürdüreceğini gösterdi.

Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim'de güncellediği beş günlük tahmine göre Ankara'da 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 13, en düşük sıcaklığının ise 10 derece olması öngörülüyor.

18 Ekim Pazar günü de yağışlı havanın devam etmesi beklenirken sıcaklıkların gece saatlerinde 6 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ankara'ya kar yağacak mı?

Sosyal medyada paylaşılan kar yağışı iddialarına rağmen Meteorolojinin 17-18 Ekim tarihli Ankara merkez tahminlerinde kar yağışı yer almıyor.

Hafta sonu için gök gürültülü sağanak öngörülürken özellikle gece saatlerinde hissedilecek soğuk hava, kış mevsiminin yaklaştığını hatırlatacak.

Pastırma sıcakları Ankara'ya ne zaman gelecek?

Soğuk ve yağışlı günlerin ardından Ankaralıların merak ettiği bir diğer konu ise pastırma sıcakları oldu.

Genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazı, sonbaharda havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla ortaya çıkıyor.

Ancak 2026 yılı için pastırma sıcaklarının başlayacağı kesin bir tarih henüz açıklanmış değil.

Meteorolojinin tahminlerine göre Ankara'da 19 Ekim Pazartesi günü yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Pazartesi günü 15 dereceye çıkacağı tahmin edilen en yüksek sıcaklığın, 20 Ekim Salı günü 18 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Böylece başkentte hafta sonu yaşanacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda yeniden artış görülecek. Ancak bu yükseliş, tek başına pastırma yazının başladığı anlamına gelmiyor.