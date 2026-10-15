Türkiye’de ulaşım altyapısı geliştirilirken yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara ve demir yolu ağlarında bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprünün inşa edildiğini bildirdi. Bu yapılarla doğal yaşam alanlarının korunması ve hayvanların ulaşım güzergâhlarını güvenli şekilde geçebilmesi hedefleniyor.

Kara Yollarında Ekolojik Köprü Sayısı 16’ya Ulaştı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekolojik köprülerin biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirtti. Yaban hayvanlarının doğal hareket güzergâhları dikkate alınarak belirlenen noktalarda inşa edilen köprüler sayesinde, kara ve demir yolu hatlarının doğal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kara yollarındaki çalışmalar kapsamında son olarak Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerindeki ekolojik köprünün tamamlandığını aktaran Uraloğlu, bu alandaki köprü sayısının 16’ya yükseldiğini kaydetti.

19 Yeni Ekolojik Köprü Yapılması Planlanıyor

Ekolojik köprü projelerinin genişletilmesi için yeni çalışmaların planlandığını belirten Uraloğlu, kara yollarında 19 yeni köprü daha inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu üzerindeki Suçeken Boğazı mevkisi, yeni projelerin planlandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Demir Yollarında da Doğal Yaşam Korunuyor

Demir yolu projelerinde de yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprüler yapılıyor. Bakan Uraloğlu, demir yolu hatlarında bugüne kadar 5 ekolojik köprünün tamamlandığını bildirdi.

Bu kapsamda Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde üç ve Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi’nin Banaz-Eşme kesiminde bir ekolojik köprü inşa edildi.

Hızlı Tren Hattındaki Ekolojik Köprü Dünyada İlk

Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 416’ncı kilometresinde bulunan ekolojik köprünün, dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede yapılan köprünün yeri, hattın 390 ile 420’nci kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde uzmanlar tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendi.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik geçiş alanına sahip köprünün yüksekliği 9,6 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olarak açıklandı. Hayvanların köprüyü kullanma sıklığı ve yapıya uyum süreçleri ise fotokapan sistemleri aracılığıyla takip ediliyor.

Uraloğlu ayrıca Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 393’üncü kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

Demir Yollarında Yeşil Geçiş Alanları Oluşturuluyor

Ekolojik köprü çalışmalarının farklı demir yolu güzergâhlarında da sürdürüldüğünü aktaran Uraloğlu, Kırklareli-Pancarköy hattının 155’inci kilometresinde alt geçit niteliğinde bir yapı, Kırklareli-Ağayeri hattının 171’inci kilometresinde ve Edirne-Kabaağaç hattının 181’inci kilometresinde ise üst geçit niteliğinde ekolojik köprüler yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 19 metre genişliğindeki üst geçitlerin üzeri yeşillendirilerek çevredeki doğal dokuya uygun hale getirildi. Demir yolu hatlarında hayvanların raylara düşmesini önlemek amacıyla koruyucu çitler de kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla ulaşım altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının güvenli geçişinin desteklenmesi hedefleniyor.