Pakistan’ın Peşaver kentinde meydana gelen okul faciası can aldı. Özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu 28 kişi yaşamını yitirirken, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Enkaz Altında Kalanlar İçin Zamana Karşı Yarış

Yetkililerden alınan bilgilere göre, okulun çatısının çökmesiyle birlikte öğrenciler ve bir öğretmen enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

27 Öğrenci ve 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Faciada 27 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin de hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar devam ederken, olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Pakistan’da büyük üzüntüye yol açan olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.