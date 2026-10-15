İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, eğitimde de ara verilmesine neden oldu. İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul’da Okullar Neden Tatil Edildi?

Valilik açıklamasında, yoğun yağışın başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamın birçok alanını olumsuz etkilediği belirtildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitime ara verildi.

Karar, İstanbul genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerini kapsıyor.

Bazı Kamu Çalışanları da İdari İzinli

Valiliğin duyurusuna göre 15 Ekim Perşembe günü kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

Sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde görev yapan, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu uygulamanın dışında tutulacak. Ancak 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, meslek grubu ayrımı olmaksızın idari izinli olacak. <Cite refs={["turn650684search0"]}/>

Motosikletlere de Trafik Yasağı Getirildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve resmî duyuruları takip etmelerini istedi.