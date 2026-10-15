Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışın ardından bazı alt geçitler suyla kaplanırken ekipler, risk oluşmaması için bu noktaları araç trafiğine kapattı.

Alt Geçitler Ulaşıma Kapatıldı

İlçede etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla dolan geçitlerde ulaşım durdurulurken ekipler, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı.

Hasaneyn Köyünde Toprak ve Kaya Parçaları Yola Düştü

Sağanak yağış, Gölcük’e bağlı Hasaneyn köyünde de etkisini gösterdi. Köydeki ormanlık alanda kopan toprak ve kaya parçaları yola savruldu. Köy içindeki bazı yolların da suyla dolduğu bildirildi.

Bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmesine neden olan yağışın ardından ekiplerin gerekli tedbirleri aldığı belirtildi. Sürücülerin su biriken yollarda ve kaya düşmesi riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları gerekiyor.