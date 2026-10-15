Burdur’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görenleri şaşkına çevirdi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı ve takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken aküsü de yaklaşık 200 metre ileriye fırladı.

Çarpışmanın Ardından Otomobil Takla Attı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı’nda meydana geldi. Necati Anıl K. (27) yönetimindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Şeref C.’nin (29) kullandığı 15 BB 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından direksiyon hâkimiyetini kaybeden Necati Anıl K.’nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle aracın motoru yerinden çıkarken aküsünün yaklaşık 200 metre uzağa savrulduğu belirlendi.

Ağır Yaralı Sürücü Ameliyata Alındı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Necati Anıl K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün ameliyata alındığı öğrenildi.

Diğer otomobilin sürücüsü Şeref C. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çarpmanın etkisiyle hasar gören iş yerinde de maddi zarar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.