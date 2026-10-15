Akşam Yemeği Hangi Saatler Arasında Yenmeli?

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

“10 Bin Gün Prim Ödedim, 15 Yıl Daha Bekle!” Emeklilikte Adalet İsyanı

Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanan verilere göre gram altın ve çeyrek altında yükseliş kaydedildi.

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 15 Ekim 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Önceki işlem günündeki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6.569,26 TL'ye ulaşırken, ons altın 4.136 dolar seviyesinde işlem gördü.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.