Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 15 Ekim 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Önceki işlem günündeki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6.569,26 TL'ye ulaşırken, ons altın 4.136 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanan verilere göre gram altın ve çeyrek altında yükseliş kaydedildi.

İşte Altın Fiyatları

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Altın türü

Alış

Satış

Gram altın

6.568 TL

6.569 TL

Çeyrek altın

10.672 TL

10.741 TL

Yarım altın

21.344 TL

21.475 TL

Tam altın

41.562 TL

42.423 TL

Cumhuriyet altını

42.676 TL

42.826 TL

22 ayar bilezik (gram)

5.955 TL

6.008 TL

14 ayar altın (gram)

3.576 TL

4.771 TL

18 ayar altın (gram)

4.795 TL

4.795 TL

Ons altın

Muhabir: Şevval Ateş