Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 15 Ekim 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Önceki işlem günündeki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6.569,26 TL'ye ulaşırken, ons altın 4.136 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanan verilere göre gram altın ve çeyrek altında yükseliş kaydedildi.
İşte Altın Fiyatları
|
Altın türü
|
Alış
|
Satış
|
Gram altın
|
6.568 TL
|
6.569 TL
|
Çeyrek altın
|
10.672 TL
|
10.741 TL
|
Yarım altın
|
21.344 TL
|
21.475 TL
|
Tam altın
|
41.562 TL
|
42.423 TL
|
Cumhuriyet altını
|
42.676 TL
|
42.826 TL
|
22 ayar bilezik (gram)
|
5.955 TL
|
6.008 TL
|
14 ayar altın (gram)
|
3.576 TL
|
4.771 TL
|
18 ayar altın (gram)
|
4.795 TL
|
4.795 TL
|
Ons altın