İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü soruşturmada adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Dosyada yer alan MASAK verileri ve finansal hareketlere ilişkin tespitler de soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında savcılık ifadeleri alınan Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik değerlendirmesinin ardından Mehmet Necati Yağcı, Harika Akkaya, Murat Koçak ve Süleyman Özen hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheliler yönünden ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Savcılık ayrıca Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir için ev hapsi, Halit Akın için ise adli kontrol talebinde bulunmuştu.

İhale süreçlerine yönelik iddialar araştırılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler incelendi. MASAK raporları, gizli tanık beyanları ve şüpheli ifadelerinin de dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, Cafer Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketinin kurulmasını sağladığı iddiasına yer verildi. Şirket yönetiminin belirlenen kişilere devredildiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

14 milyon 464 bin liralık ödeme iddiası

Dosyada yer alan tespitlere göre ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü.

Ayrıca ilgili şirket aracılığıyla alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ait olduğu ya da kendisiyle bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddialar, yürütülen soruşturmanın kapsamındaki mali incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda değerlendiriliyor.

Şirketlerin işlem hacmi 30 milyar lirayı aştı

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şirketlerin finansal hareketleri oldu. Başsavcılığın açıklamasında, Cafer Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruşa ulaştığı bildirildi.

Mahiroğlu’nun şahsi banka hesaplarına yönelik incelemelerde ise 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle de 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Uluslararası para transferleri incelemede

Başsavcılık açıklamasına göre Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de soruşturma kapsamında değerlendirildi. İncelemelerde yüksek tutarlı döviz işlemleri ve uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği aktarıldı.

Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının banka hesapları ile bağlantılı şirket hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, mal varlığı edinimleri ve beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu ifade edildi.

Şirketlere TMSF kayyumu atandı

Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da ihaleye fesat karıştırma suçundan aranma kaydı bulunduğu, 10 Mart 2025’te yurt dışına çıktığına ilişkin tespitlerin dosyada yer aldığı kaydedildi.

17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve eş zamanlı operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında bulunduğu, birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda olduğu ve bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Dosyada Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul’un yurt dışında olduğu; Doruk Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, Fatih Yadoğlu’nun ise firari olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Ayrıca sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF’nin kayyum olarak atandığı Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor. Dosyada yer alan iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı anlamına gelmiyor.