Av. Muhammet Kürşat Üçüncü, Ankara 2 No’lu Baro Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Üçüncü, mesleki dayanışmayı, kurumsal gelişimi ve meslektaşların beklentilerini esas alan bir yönetim anlayışı hedeflediğini belirtti.

Üçüncü, adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Avukatlık mesleği bağımsızlığı, adalete bağlılığı ve hukukun üstünlüğüne katkısı kadar, meslektaş dayanışmasını, ortak sorumluluk bilincini ve güçlü bir mesleki birlikteliği de temsil eder. Bu değerleri yaşatmak, mesleğimizin bugününü korumak ve geleceğini birlikte inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Baro Başkanlığı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu içinde bir görev üstlenmenin ötesinde, meslektaşlarımızın beklentilerini doğru anlamayı, ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi, baromuzun kurumsal gücünü artırmayı ve avukatlık mesleğinin saygınlığını daha ileriye taşımayı gerektiren önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, dinleyen, anlayan, çözüm üreten ve meslektaşlarının güvenini esas alan bir yönetim anlayışını zorunlu kılmaktadır.

Bu minvalde, Ankara 2 No’lu Baromuzun geleceğine ilişkin sorumluluğumun bilinciyle, mesleğimizin itibarını, meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini ve baromuzun kurumsal gelişimini önceleyen bir anlayışla Baro Başkanlığına aday olduğumu değerli meslektaşlarıma ve kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

Bu yolculuğun, ortak hedefler etrafında buluştuğumuz, birbirimizi dinlediğimiz ve birlikte ürettiğimiz bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Görüşleri, katkıları ve destekleriyle yanımda olacak tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.”

Ankara 2 No’lu Barosu Genel Kurulu 17 Ekim 2026 Cumartesi günü 09.00–17.00 saatleri arasında, baro başkanlığı ve organ seçimleri ise 18 Ekim 2026 Pazar günü 09.00–17.00 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cemil Bilsel Konferans Salonu (Cebeci Kampüsü / Çankaya / Ankara) gerçekleştirilecek.