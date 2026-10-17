İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile siyasi birliktelik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul’da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’na açık çağrı yaparak siyasi ayrılıkların sona ermesini istedi.

“İki ismi de çok severim”

Özdağ ve Ağıralioğlu ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Dervişoğlu, aralarında fikir ayrılığı bulunmaması hâlinde siyasi ayrılıkların da ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Dervişoğlu, “Ben bu işin oyun bozanı değilim, ‘neden ayrılık’ diye üzülenlerdenim. Ben Ümit Bey’i de Yavuz Bey’i de çok severim. Bilirim ki Yavuz Bey de beni çok sever” ifadelerini kullandı.

“İYİ Parti’nin çatısı altında buluşalım”

Birlik çağrısını yineleyen Dervişoğlu, ortak siyasi ilkeler etrafında hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. İYİ Parti’nin kapılarının, kuruluş dönemindeki siyasi çizgisini koruyan isimlere açık olduğunu belirten Dervişoğlu, kişisel hırsların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu, “İYİ Parti’nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter. Gelin bir araya gelelim, o sinerjiyi oluşturalım ve doğru olan yerden mücadele bayrağını ayağa kaldıralım” diye konuştu.

Dervişoğlu’nun açıklamaları, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında olası bir siyasi birliktelik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özdağ ve Ağıralioğlu’nun çağrıya ilişkin tutumları ise merak konusu oldu.