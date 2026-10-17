15 adrese operasyon düzenlendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler’in İstanbul’da yakalandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şubelerinin, Millî İstihbarat Teşkilatının desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2026’da Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonda Schueler ve eşi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında şüphelinin korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste yapılan aramalarda çok sayıda para, elektronik cihaz, değerli eşya ve silah ele geçirildi.

Ele geçirilenler dikkat çekti

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu materyallere el konuldu:

7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL nakit para

6 soğuk cüzdan

300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati

97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar Bir kadın komşusunun evinde ölü bulundu! İçeriği Görüntüle

29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar ve 11 bilgisayar kasası

19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı

4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek

Bakan Gürlek: Türkiye suçluların sığınağı olmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye’nin sınır aşan suçlar ve uluslararası düzeyde aranan şüpheliler için güvenli bir sığınak hâline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Gürlek, uluslararası iş birliği ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.