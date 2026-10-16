Bosna Hersek’te tarih, barış inşası, toplumsal uzlaşma, çevre ve sağlıklı yaşam alanlarında çalışmalar yürüten Darel Kapetanović, “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nün sahibi oldu. Kapetanović, özellikle çatışma sonrası toplumlarda barışın inşasına, mültecilerin desteklenmesine, kültürel mirasın korunmasına ve ekolojik yaşamın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Barışın inşası ve toplumsal uzlaşma çalışmalarıyla öne çıktı

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Darel Kapetanović, yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tarih alanında tamamladı. Tarih eğitiminin yanı sıra barış inşası, kültürlerarası vatandaşlık, kültürel miras yönetimi ve tarih öğretiminde farklı bakış açılarının geliştirilmesi konularında çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Çatışma sonrası toplumlarda güvenin yeniden inşası ve toplumsal uzlaşma üzerine projelerde görev alan Kapetanović, tarihsel olayların farklı kesimlerin bakış açılarıyla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Kültürel hafızanın korunması ve geçmişte yaşananların farklı topluluklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması da çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Çevre ve sağlıklı yaşam alanlarında da faaliyet gösteriyor

Kapetanović, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra mültecilerin desteklenmesine yönelik sivil toplum projelerinde de görev aldı. Ekoloji alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Kapetanović, Eco Futura Derneği başkanlığını yürüttü ve çevrenin korunmasına yönelik çeşitli projelerde yer aldı. Spor eğitmenliği alanında da kendisini geliştiren Kapetanović, sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Ödül uluslararası alanda yaygınlaşıyor

Sağlık ve barış alanlarında topluma ve insanlığa katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla verilen “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”, daha önce İtalya, Fransa, Belarus, Fildişi Sahili, Pakistan, Rusya ve ABD’de sahiplerini buldu. Bosna Hersek’in de ödülün verildiği ülkeler arasına katılmasıyla ödülün uluslararası kapsamı genişledi.

Sağlıklı Yaşam Vakfı ise sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması, yaşam kalitesinin artırılması, spor programlarının geliştirilmesi ve doğal kaynakların korunması alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın öne çıkan projeleri arasında, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği alanlar oluşturmayı amaçlayan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri de bulunuyor.